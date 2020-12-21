В РФ резко выросли цены на арматуру Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проанализировать текущие цены на арматуру, которую используют в строительстве жилья, сообщает РБК. Ранее о повышении цен на арматуру господину Хуснуллину сообщил Клуб инвесторов Москвы Дениса Новикова.



В Минстрое сообщили, что мониторят ситуацию на рынке. В ФАС отметили, что тоже получали жалобы на рост цен на арматуру.



По данным Клуба инвесторов Москвы, с середины ноября цены на арматуру выросли на 50%. На этом фоне повышается стоимость жилья и возникают перебои в поставках материалов для строительства. По словам Новикова, это "негативно влияет на соблюдение сроков строительства и исполнение обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства". Скачок цен на металл произошел в четвертом квартале, поставщики объясняют его повышенным спросом на сталь на мировых рынках, добавил он.



Два источника РБК, близких к металлургическим компаниям, сообщили, что без снижения цен металлургам грозит квотирование или повышение пошлины на стальную заготовку. Оценки роста цен на арматуру расходятся: господин Новиков в декабре оценил его в 50%, до 55–60 тыс. руб. за тонну; по оценке аналитиков БКС, цены выросли на 29% и к 18 декабря достигли 41,9 тыс. руб. за тонну.



Источник издания пояснил, что девелоперы ссылаются на цены вторичного рынка, что существенно отличается от цен производителей. Последние, по его словам, выросли, но не так сильно. Как отметил собеседник РБК, цены на металлопродукцию для строительства выросли на 10%, на лом — на 40%, на железную руду — на 30% за год. Другой источник в отрасли утверждает, что цены на металл растут из-за роста цен на жилье. Спрос на жилье вырос на фоне снижения ипотечных и депозитных ставок, отметил он.



К концу года в России спал ажиотажный спрос на новостройки, динамика роста цен также замедлилась. Аналитики не ждут существенных колебаний в январе, но прогнозируют сохранение тенденции к росту цен в целом.



МинПром



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