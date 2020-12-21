ЦСПС даст возможность нарастить промышленный экспорт – Шпенов Запуск Центра сертификации продукции из спецсталей (ЦСПС) позволит украинскому бизнесу нарастить экспорт конкурентоспособной, сертифицированной по международным стандартам металлургической продукции из спецматериалов. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Кроме того, теперь нашим предприятиям будет легче проводить импортозамещение продукции, аналогичной украинской. Это совпадает с интересами промышленников по внедрению в Украине механизма локализации производств. Сейчас важно четко регламентировать порядок осуществления сертификации и обозначить прозрачные механизмы, чтобы избежать риска появления коррупции и нарушения условий конкуренции. Это задача профильного Министерства, курирующего работу ЦСПС", - добавил он.



Напомним, правительство приняло решение создать Центр сертификации продукции из спецсталей на базе госпредприятия "УкрНИИспецсталь". Его основная задача заключается в проведении сертификации и оценке промышленной продукции компаний стратегических отраслей. Как известно, ранее проверку на соответствие техническим требованиям специальных сталей и сплавов приходилось делать за рубежом. Поэтому, такая структура должна: во-первых, сократить расходы на сертификацию, во-вторых, - сохранить предприятиям время на процедуру.



Создание ЦСПС стало возможным после того, как в июле 2020 года Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Заседание Рабочей группы во вопросам создания Центра под эгидой министерства состоялось в середине декабря. Эксперты считают, что новое учреждение позволит участникам рынка наладить системный подход к организации производства и торговли стратегическими материалами. Возможность оперативно получать подтверждение качества продукции даст промышленным компаниям инструмент для оптимизации бизнес-процессов.



МинПром



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