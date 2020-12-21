Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ЦСПС даст возможность нарастить промышленный экспорт – Шпенов

21.12.20 11:54
печать
размер текста:

Запуск Центра сертификации продукции из спецсталей (ЦСПС) позволит украинскому бизнесу нарастить экспорт конкурентоспособной, сертифицированной по международным стандартам металлургической продукции из спецматериалов. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Кроме того, теперь нашим предприятиям будет легче проводить импортозамещение продукции, аналогичной украинской. Это совпадает с интересами промышленников по внедрению в Украине механизма локализации производств. Сейчас важно четко регламентировать порядок осуществления сертификации и обозначить прозрачные механизмы, чтобы избежать риска появления коррупции и нарушения условий конкуренции. Это задача профильного Министерства, курирующего работу ЦСПС", - добавил он.

Напомним, правительство приняло решение создать Центр сертификации продукции из спецсталей на базе госпредприятия "УкрНИИспецсталь". Его основная задача заключается в проведении сертификации и оценке промышленной продукции компаний стратегических отраслей. Как известно, ранее проверку на соответствие техническим требованиям специальных сталей и сплавов приходилось делать за рубежом. Поэтому, такая структура должна: во-первых, сократить расходы на сертификацию, во-вторых, - сохранить предприятиям время на процедуру.

Создание ЦСПС стало возможным после того, как в июле 2020 года Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Заседание Рабочей группы во вопросам создания Центра под эгидой министерства состоялось в середине декабря. Эксперты считают, что новое учреждение позволит участникам рынка наладить системный подход к организации производства и торговли стратегическими материалами. Возможность оперативно получать подтверждение качества продукции даст промышленным компаниям инструмент для оптимизации бизнес-процессов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:44
Tokyo Steel второй раз за месяц повышает цены на продукцию
11:19
Пошлины ЕС на импорт турецкого проката косвенно ударят по украинским металлургам
11:03
РФ ввела на полгода смешанную экспортную пошлину на лом
10:57
Оптовые цены на автогаз продолжают падать
10:39
Mercedes-Benz закрывает завод по выпуску премиальных автомобилей в Бразилии
10:17
Rio Tinto инвестирует в переработку вторичного алюминия в Квебеке
09:58
Мировое производство алюминия опережает спрос
09:51
Метинвест получит 62 млн евро на покупку техники ГОКами
09:26
Сербия начала заполнять газом участок газопровода Турецкий поток
09:09
Украина заработала 670 млн долл. на доразмещении еврооблигаций-2033
08:42
Шмыгаль пообещал погасить долги шахтерам до конца года
08:10
21 декабря миссия МВФ начинает работу в Украине
18.12.20
18:04
Укртатнафта объявила об увеличении поставок СУГ по морю в 1,5 раза
17:50
Энергомашспецсталь завершила производство валков для Primetals Technologies
17:34
Валовый внешний долг Украины достиг 81% ВВП – НБУ
17:13
Японская JISF прогнозирует выплавку стали в стране в объеме 90 млн тонн
16:50
ЕБРР даст Украине кредит на 450 млн евро для ремонта трассы Киев-Одесса
16:36
Энергоатом пойдет в арбитраж против РФ о компенсации за утраченное имущество
16:13
Государство должно помочь предприятиям с экомодернизацией, а не повышать эконалог – мнение
15:52
Украина продлила контракт с Беларусью на транзит нефти
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!