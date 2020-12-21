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Tokyo Steel второй раз за месяц повышает цены на продукцию

21.12.20 11:44 , Steelland
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Ведущая электрометаллургическая компания Японии Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd, заявила в понедельник, что повысит цены на всю свою стальную продукцию в январе на 10 тыс. иен (примерно 97 долл.) за тонну, или 16% по сравнению с текущими, на фоне роста мировых цен на сталь и сокращение складских запасов и японских трейдеров.

Tokyo Steel объявляет об увеличении цен второй раз за месяц, что свидетельствует о растущем спросе на внутреннем рынке.

Цены на стальную продукцию за рубежом резко выросли из-за дефицита предложения, в то время как более высокие цены на сырье для производства стали также вынудили производителей стали поднять цены, говорится в заявлении Tokyo Steel.

Местный рынок Японии также склоняется в сторону дефицита стали из-за повышения активности в строительной отрасли и сокращения запасов стального листа, добавила компания.

За ценами Tokyo Steel внимательно следят азиатские конкуренты, такие как Posco из Южной Кореи и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).

МинПром

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