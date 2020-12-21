Пошлины ЕС на импорт турецкого проката косвенно ударят по украинским металлургам Пошлина ЕС на импорт турецкого металлопроката может снизить объемы экспорта украинской металлопродукции. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Как известно, Еврокомиссия по итогам расследования установила, что турецкие металлурги нарушили антидемпинговое законодательство Европейского Союза. Поэтому с середины января 2021 года ЕС может ввести временные антидемпинговые пошлины на турецкую стальную продукцию в размере 4,8-7,6%.



Антидемпинговое расследование в отношении импорта г/к проката из Турции инициировала EUROFER в мае 2020 года, с середины ноября - введена регистрация импорта указанной продукции турецких компаний в ЕС. Такие действия властей Евросоюза вписываются в общую логику промышленного протекционизма, к которой в единой Европе стали все чаще прибегать, пытаясь защитить своих производителей от негативных последствий карантинного кризиса.



Нардер обратил внимание на то, что Турция является крупнейшим поставщиком металлопродукции в ЕС. Ее доля в общем объеме импорта достигает 40%. "Указанные ограничения неизбежно приведут к снижению доходов турецких меткомбинатов. Они будут вынуждены переориентировать часть своих экспортных потоков на другие рынки, создавая при этом дополнительную конкуренцию украинским металлургам", - отмечает он.



Также С.Магера предполагает, что турецкие власти, скорее всего, будут вынуждены ввести ответные меры против импорта металлопродукции. От этих мер могут пострадать украинские производители. Ведь поставки квадратной заготовки и горячекатаного плоского проката составляют 60% украинского экспорта в Турцию, акцентировал нардеп.



"Следующий 2021-ый год обещает быть непростым. Украинским металлургическим компаниям необходимо заранее предусмотреть альтернативные рынки сбыта на случай ухудшения условий торговли с ЕС и Турцией. Также большая надежда на усилия нашей торговой дипломатии по увеличению действующих квот и смягчению ограничений", - заявил С.Магера.



МинПром



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