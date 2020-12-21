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РФ ввела на полгода смешанную экспортную пошлину на лом

21.12.20 11:03 , Интерфакс
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Россия вводит на полгода экспортную таможенную пошлину на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. В министерстве уточнили, что пошлину планируется ввести на полгода.

Соответствующая инициатива Минпромторга РФ была поддержана в пятницу на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

"Мера вводится на временной основе ввиду угрозы дефицита данной продукции внутри страны, а также в связи с ростом цен на лом металлов, и направлена на обеспечение российских металлургических предприятий необходимым сырьем, - сообщили в Минэкономразвития. - Это решение в том числе нацелено на предотвращение роста цен на строительные материалы, а также промышленный металлопрокат, который используется в автомобильной промышленности, производстве труб и так далее".

Как сообщалось, Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) обращался в министерство с просьбой с января 2021 года втрое повысить пошлины на вывоз из РФ лома черных металлов, до 15%. При этом увеличенная пошлина, установленная на год, не должна быть ниже 45 евро за тонну.

МинПром

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