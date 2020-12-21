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Мировое производство алюминия опережает спрос

21.12.20 09:58 , МеталлСервис
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Согласно данным World Bureau of Metals Statistics, за январь-октябрь 2020 года переизбыток на рынке первичного алюминия в мире достиг 1709 тыс. тонн (для 2019 года показатель составил 479 тыс. тонн).

Мировой спрос за 10 месяцев составил 53,77 млн. тонн, что на 0,599 млн. тонн или 1,1% больше результата аналогичного периода прошлого года, в то время как производство выросло на 3,9%.

Доля Китая в общемировом производстве первичного алюминия по итогам января-октября оценивается в 55% или 30,628 млн. тонн. Видимый спрос в стране за данный период вырос на 10,9%. В ЕС улучшили производственные показатели на 2,1% в годовом выражении, в NAFTA — на 4,1%.

За октябрь 2020 года производство первичного алюминия в мире достигло уровня в 5620,7 тыс. тонн, спрос — 5483,4 тыс. тонн.

МинПром


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