Оптовые цены на автогаз продолжают падать Cредняя стоимость сжиженного газа самовывозом в Украине за неделю (11-18 декабря) снизилась еще на 275 грн/т и составила 18 350 грн/т. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на собственный мониторинг.



В пятницу, 18 декабря, стоимость ресурса в Киевской области с ГНС составляла 17 900-18 100 грн/т, что на 200-300 грн/т ниже цен в конце прошлой недели. Так, сегодня по 18 100 грн/т предлагали СУГ LPG Progress с Переяславской ГНС и "Санта Моторс" — с Барышевской. В Житомирской и Черниговской областях цены на СУГ составили 17 900-18 000 грн/т. На Коростене сделки заключались по 17 500 грн/т.



В Харьковской области стоимость газа снизилась на 400-500 грн/т, по сравнению с прошлой пятницей, и составила 17 800-18 200 грн/т. В частности, "Газтрон" предлагает ресурс по 18 100-18 200 грн/т, а "Гран-при Ойл" торговал на Купянске по 17 200 грн/т.



Цены на сжиженный газ в Полтавской области находятся в диапазоне 17 700-18 100 грн/т. По верхней цене торговал "Автотранс", снизив стоимость ресурса, по сравнению с прошлой пятницей, на 100 грн/т.



В Одессе "Укртатнафта", по словам участников рынка, реализует ресурс по 18 700 грн/т, что ниже установленной цены в прайсе на 300 грн/т. В Николаевской области цены остались на уровне прошлой недели. В частности, "Надежда" не изменила прайсовую стоимость и предлагала газ по 18 900 грн/т, а "Еврогазгрупп" продавала тяжелый продукт (80% бутана) по 18 500-18 600 грн/т.



Компания "Авантаж" торговала ресурсом в Хмельницкой области по 18 600 грн/т.



Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению, во Львовской области на Радехове и Заворичах цены СУГ выросли на 300 грн/т, до 19 000 грн/т. По такой же цене предлагают газ и в Ивано-Франковской области (Братковцы). При этом "Укрспецтрансгаз" с Долины торговал еще на 300 грн/т дороже – по 19 300 грн/т.



Как сообщал enkorr, оптовые партии автогаза начали дешеветь во второй половине ноября. За этот период падение цены составило 1 250 грн/т.



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