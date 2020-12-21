Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Оптовые цены на автогаз продолжают падать

21.12.20 10:57 , enkorr
печать
размер текста:

Cредняя стоимость сжиженного газа самовывозом в Украине за неделю (11-18 декабря) снизилась еще на 275 грн/т и составила 18 350 грн/т. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на собственный мониторинг.

В пятницу, 18 декабря, стоимость ресурса в Киевской области с ГНС составляла 17 900-18 100 грн/т, что на 200-300 грн/т ниже цен в конце прошлой недели. Так, сегодня по 18 100 грн/т предлагали СУГ LPG Progress с Переяславской ГНС и "Санта Моторс" — с Барышевской. В Житомирской и Черниговской областях цены на СУГ составили 17 900-18 000 грн/т. На Коростене сделки заключались по 17 500 грн/т.

В Харьковской области стоимость газа снизилась на 400-500 грн/т, по сравнению с прошлой пятницей, и составила 17 800-18 200 грн/т. В частности, "Газтрон" предлагает ресурс по 18 100-18 200 грн/т, а "Гран-при Ойл" торговал на Купянске по 17 200 грн/т.

Цены на сжиженный газ в Полтавской области находятся в диапазоне 17 700-18 100 грн/т. По верхней цене торговал "Автотранс", снизив стоимость ресурса, по сравнению с прошлой пятницей, на 100 грн/т.

В Одессе "Укртатнафта", по словам участников рынка, реализует ресурс по 18 700 грн/т, что ниже установленной цены в прайсе на 300 грн/т. В Николаевской области цены остались на уровне прошлой недели. В частности, "Надежда" не изменила прайсовую стоимость и предлагала газ по 18 900 грн/т, а "Еврогазгрупп" продавала тяжелый продукт (80% бутана) по 18 500-18 600 грн/т.

Компания "Авантаж" торговала ресурсом в Хмельницкой области по 18 600 грн/т.

Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению, во Львовской области на Радехове и Заворичах цены СУГ выросли на 300 грн/т, до 19 000 грн/т. По такой же цене предлагают газ и в Ивано-Франковской области (Братковцы). При этом "Укрспецтрансгаз" с Долины торговал еще на 300 грн/т дороже – по 19 300 грн/т.

Как сообщал enkorr, оптовые партии автогаза начали дешеветь во второй половине ноября. За этот период падение цены составило 1 250 грн/т.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:54
ЦСПС даст возможность нарастить промышленный экспорт – Шпенов
11:44
Tokyo Steel второй раз за месяц повышает цены на продукцию
11:19
Пошлины ЕС на импорт турецкого проката косвенно ударят по украинским металлургам
11:03
РФ ввела на полгода смешанную экспортную пошлину на лом
10:39
Mercedes-Benz закрывает завод по выпуску премиальных автомобилей в Бразилии
10:17
Rio Tinto инвестирует в переработку вторичного алюминия в Квебеке
09:58
Мировое производство алюминия опережает спрос
09:51
Метинвест получит 62 млн евро на покупку техники ГОКами
09:26
Сербия начала заполнять газом участок газопровода Турецкий поток
09:09
Украина заработала 670 млн долл. на доразмещении еврооблигаций-2033
08:42
Шмыгаль пообещал погасить долги шахтерам до конца года
08:10
21 декабря миссия МВФ начинает работу в Украине
18.12.20
18:04
Укртатнафта объявила об увеличении поставок СУГ по морю в 1,5 раза
17:50
Энергомашспецсталь завершила производство валков для Primetals Technologies
17:34
Валовый внешний долг Украины достиг 81% ВВП – НБУ
17:13
Японская JISF прогнозирует выплавку стали в стране в объеме 90 млн тонн
16:50
ЕБРР даст Украине кредит на 450 млн евро для ремонта трассы Киев-Одесса
16:36
Энергоатом пойдет в арбитраж против РФ о компенсации за утраченное имущество
16:13
Государство должно помочь предприятиям с экомодернизацией, а не повышать эконалог – мнение
15:52
Украина продлила контракт с Беларусью на транзит нефти
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!