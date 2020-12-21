Украина заработала 670 млн долл. на доразмещении еврооблигаций-2033 Украина получила средства от дополнительного размещения еврооблигаций с погашением 15 марта 2033 года номинальным объемом 600 млн долл., по итогам которого общий объем выпуска достиг 2,6 млрд долл., еврооблигации включены в официальный список и допущены к торгам на регулируемом рынке биржи Euronext Dublin.



Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве финансов, всего на счета Государственной казначейской службы поступило 670 млн 175,9 тыс. долл., которые будут использованы для финансирования государственного бюджета.



Минфин в пресс-релизе отметил, что инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (13%) и пенсионных и страховых фондов (2%).



"Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения - их доли составили 52%, 37% и 10% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения", – сообщается в релизе.



Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International.



Как сообщалось, Украина 11 декабря этого года провела операцию по доразмещению еврооблигаций-2033 на 600 млн долл. под 6,2% годовых: цена предложения при вторичном размещении составила 108,914%.



Первоначально этот выпуск был размещен в конце июля этого года на сумму 2 млрд долл.с доходностью 7,253%. Общими лид-менеджерами и совместные дилеры-менеджерами транзакции тогда выступили Goldman Sachs International и J.P. Morgan.



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