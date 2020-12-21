Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина заработала 670 млн долл. на доразмещении еврооблигаций-2033

21.12.20 09:09 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Украина получила средства от дополнительного размещения еврооблигаций с погашением 15 марта 2033 года номинальным объемом 600 млн долл., по итогам которого общий объем выпуска достиг 2,6 млрд долл., еврооблигации включены в официальный список и допущены к торгам на регулируемом рынке биржи Euronext Dublin.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве финансов, всего на счета Государственной казначейской службы поступило 670 млн 175,9 тыс. долл., которые будут использованы для финансирования государственного бюджета.

Минфин в пресс-релизе отметил, что инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (13%) и пенсионных и страховых фондов (2%).

"Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения - их доли составили 52%, 37% и 10% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения", – сообщается в релизе.

Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International.

Как сообщалось, Украина 11 декабря этого года провела операцию по доразмещению еврооблигаций-2033 на 600 млн долл. под 6,2% годовых: цена предложения при вторичном размещении составила 108,914%.

Первоначально этот выпуск был размещен в конце июля этого года на сумму 2 млрд долл.с доходностью 7,253%. Общими лид-менеджерами и совместные дилеры-менеджерами транзакции тогда выступили Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:42
Шмыгаль пообещал погасить долги шахтерам до конца года
08:10
21 декабря миссия МВФ начинает работу в Украине
18.12.20
18:04
Укртатнафта объявила об увеличении поставок СУГ по морю в 1,5 раза
17:50
Энергомашспецсталь завершила производство валков для Primetals Technologies
17:34
Валовый внешний долг Украины достиг 81% ВВП – НБУ
17:13
Японская JISF прогнозирует выплавку стали в стране в объеме 90 млн тонн
16:50
ЕБРР даст Украине кредит на 450 млн евро для ремонта трассы Киев-Одесса
16:36
Энергоатом пойдет в арбитраж против РФ о компенсации за утраченное имущество
16:13
Государство должно помочь предприятиям с экомодернизацией, а не повышать эконалог – мнение
15:52
Украина продлила контракт с Беларусью на транзит нефти
15:35
Эксперты спрогнозировали падение заготовки лома в Украине
15:12
АМКУ закрыл дело Роттердам+ в связи с отсутствием нарушений
14:51
Шмыгаль заявил, что у Нафтогаза самые низкие цены на голубое топливо
14:35
УЗ хочет в 2021 году заработать на продаже металлолома почти 2 млрд грн
14:14
Tenova построит для Salzgitter демонстрационный завод по производству DRI на водороде
13:53
Укртранснафта заработает на купленной весной по бросовым ценам нефти 13 млн долл.
13:35
Производители ВИЭ заявили о шантаже со стороны государства
13:14
Есть три условия, чтобы достичь топ-30 в рейтинге Doing Business – Шмыгаль
13:01
Цены на украинских заправках идут вверх
12:51
Liberty Steel приобрела обанкротившуюся индийскую компанию
17.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!