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Шмыгаль пообещал погасить долги шахтерам до конца года

21.12.20 08:42 , РБК Украина
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До конца года правительство погасит задолженность по выплате заработных плат шахтерам. Средства начнут перечислять уже с понедельника.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмігаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Как отметил премьер, правительство планирует завершить текущий год с выполнением всех финансовых обязательств'язань, которые были запланированы госбюджетом на 2020 год. В частности, это касается выплат зарплат.

"Сегодня шахтерам пошли оплаты за октябрь и ноябрь. В понедельник будет оплата труда за декабрь для всех шахтеров", - сказал Д.Шмыгаль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты шахтерам за октябрь и ноябрь полностью выплачены.

МинПром

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