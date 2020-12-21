Шмыгаль пообещал погасить долги шахтерам до конца года

До конца года правительство погасит задолженность по выплате заработных плат шахтерам. Средства начнут перечислять уже с понедельника.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмігаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Как отметил премьер, правительство планирует завершить текущий год с выполнением всех финансовых обязательств'язань, которые были запланированы госбюджетом на 2020 год. В частности, это касается выплат зарплат.
"Сегодня шахтерам пошли оплаты за октябрь и ноябрь. В понедельник будет оплата труда за декабрь для всех шахтеров", - сказал Д.Шмыгаль.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты шахтерам за октябрь и ноябрь полностью выплачены.