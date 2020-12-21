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21 декабря миссия МВФ начинает работу в Украине

21.12.20 08:10 , Бизнес Цензор
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Миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине 21 декабря в рамках пересмотра действующей 18-месячной программы финансирования stand by объемом 5 млрд долл. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте президента Владимира Зеленского.

"Приветствую решение МВФ с 21 по 23 декабря направить свою миссию в Украину. Из-за COVID-19 миссия будет общаться в режиме онлайн для пересмотра соглашения по программе stand by. Украина остается надежным партнером МВФ, ведь наше сотрудничество несет пользу украинскому народу", – говорится в сообщении В.Зеленского.

В свою очередь в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана отмечается, что после переговоров 21-23 декабря миссия планирует возобновить встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

"Учитывая обстоятельства пандемии COVID, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра", – отметил Й.Люнгман.

Успешный пересмотр соглашения является основанием для предоставления очередного транша по программе.

Как сообщалось, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национальногно банка.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд (5 млрд долл.) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

МинПром

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