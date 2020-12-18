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Энергомашспецсталь завершила производство валков для Primetals Technologies

18.12.20 17:50 , Металлургпром
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ПАО "Энергомашспецсталь" своевременно и в полном объеме завершило исполнение договора по производству валков для австрийской компании Primetals Technologies. Заключительная партия валков, изготовленная предприятием в рамках долгосрочного контракта, прошла приемку и готовится к отгрузке в США.

Отметим, что контракт на производство и поставку валков для компании Primetals Technologies был подписан в декабре 2019 года. Валки предназначены для строящегося горячепрокатного стана "2400" в США. В рамках подписанных обязательств Энергомашспецсталь должна была поставить для австрийского заказчика 16 опорных валков общим весом 725 тонн.

На сегодня производство всего объема валков завершено. В декабре заключительная партия готовых изделий успешно прошла приемку. Заказчику было сдано 8 опорных валков общим весом 362 тонны. Представитель Primetals Technologies Майкл Мар, который осуществлял приемку готовых изделий, отметил, что никаких несоответствий в ходе проверки не выявлено. Далее валки будут покрыты консервационным слоем для длительной морской перевозки и упакованы. Прибытие продукции Заказчику ожидается в феврале.

Primetals Technologies является ведущим мировым разработчиком технологий в сталелитейном производстве. Успешное и своевременное выполнение контракта позволяет рассчитывать на участие ПАО "Энергомашспецсталь" в новых проектах компании Primetals Technologies.

МинПром

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