Валовый внешний долг Украины достиг 81% ВВП – НБУ В течение III квартала 2020 года валовый внешний долг Украины вырос на 0,2 млрд долл. - до 122,8 млрд долл. (по сравнению с началом года - на 1,1 млрд долл.). Относительно ВВП долг увеличился до 81% с 78,61% на конец II квартала. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).



Рост внешнего долга произошел за счет увеличения внешних обязательств частного сектора экономики, которые выросли на 1,4 млрд долл. (до 71,1 млрд долл., или 46,9% от ВВП), в то время как долг государственного сектора сократился на 1,2 млрд долл. и составил 51,7 млрд долл. (34,1% от ВВП).



Внешние обязательства сектора общего государственного управления сократились на 1 млрд долл. - до 44,9 млрд долл. (29,6% от ВВП) за счет следующих факторов: чистых выплат по ОВГЗ перед нерезидентами на 0,7 млрд долл.; чистого погашения кредитов правительству на сумму 0,6 млрд долл., в том числе 0,2 млн долл. по кредитам Stаnd-by, EFF; чистых выплат по ОВГЗ на 0,2 млрд долл..



Внешний долг центрального банка в III квартале 2020 года сократился на 171 млн долл. и на конец III квартала 2020 года составлял 6,8 млрд долл. (4.5% от ВВП).



Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины в III квартале уменьшился на 0,2 млрд долл. - до 4 млрд долл. (2,7% от ВВП).



Объем внешнего долга других секторов экономики в течение III квартала 2020 года увеличился на 1,2 млрд долл., до 53,5 млрд долл.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



