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Японская JISF прогнозирует выплавку стали в стране в объеме 90 млн тонн

18.12.20 17:13 , Steelland
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Федерация производителей стали Японии JISF прогнозирует, что производство стали в стране может вырасти примерно до 90 млн тонн в период с апреля 2021 по март 2022 финансового года с ожидаемого падения до чуть более 80 млн тонн в 2020-2021 годах.

Ожидается, что внутренний спрос на сталь вырастет со стороны обрабатывающей промышленности, в первую очередь со стороны производителей автомобилей, в то время как спрос со стороны строительного сектора останется неизменным.

JISF предупредила, что производство стали в 2021-22 годах останется уязвимым для существующих факторов риска, таких как пандемия, торговая война между США и Китаем и экономический рост Китая.

Японский объем производства стали постепенно восстанавливается после провального июня, когда он достиг своего самого низкого уровня с февраля 2009 года.

Согласно последнему прогнозу JISF производство стали в 2020-2021 годах составит чуть более 80 млн тонн. Согласно прогнозам, производство стали в Японии будет ниже 100 млн тонн третий год подряд после падения до 98 млн тонн в 2019-2020 годах.

Федерация основывала свой прогноз по производству стали на ожиданиях умеренного восстановления экономики в Японии, при этом потребительские расходы ограничиваются более слабыми перспективами занятости и доходов после экономического спада, связанного с Covid-19.

МинПром

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