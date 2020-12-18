Японская JISF прогнозирует выплавку стали в стране в объеме 90 млн тонн

Федерация производителей стали Японии JISF прогнозирует, что производство стали в стране может вырасти примерно до 90 млн тонн в период с апреля 2021 по март 2022 финансового года с ожидаемого падения до чуть более 80 млн тонн в 2020-2021 годах.
Ожидается, что внутренний спрос на сталь вырастет со стороны обрабатывающей промышленности, в первую очередь со стороны производителей автомобилей, в то время как спрос со стороны строительного сектора останется неизменным.
JISF предупредила, что производство стали в 2021-22 годах останется уязвимым для существующих факторов риска, таких как пандемия, торговая война между США и Китаем и экономический рост Китая.
Японский объем производства стали постепенно восстанавливается после провального июня, когда он достиг своего самого низкого уровня с февраля 2009 года.
Согласно последнему прогнозу JISF производство стали в 2020-2021 годах составит чуть более 80 млн тонн. Согласно прогнозам, производство стали в Японии будет ниже 100 млн тонн третий год подряд после падения до 98 млн тонн в 2019-2020 годах.
Федерация основывала свой прогноз по производству стали на ожиданиях умеренного восстановления экономики в Японии, при этом потребительские расходы ограничиваются более слабыми перспективами занятости и доходов после экономического спада, связанного с Covid-19.