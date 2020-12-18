Энергоатом пойдет в арбитраж против РФ о компенсации за утраченное имущество НАЭК "Энергоатом" заключил договор с международной юридической фирмой Shearman & Sterling о предоставлении услуг по подготовке и направлению уведомления о споре от его имени в Российскую Федерацию, сообщила компания в пятницу.



В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в компании отметили, что основным объектом спора является расположенная в Сакском районе оккупированного РФ полуострова Донузлавская ветряная электростанция.



В сообщении ГП говорится, что юрфирма, представляющая интересы "Энергоатома", имеет значительный опыт и безоговорочное лидерство в решении сложных инвестиционных арбитражных споров, в частности уникальный опыт в инвестиционных арбитражных делах против Российской Федерации.



Как сообщалось, американская Shearman & Sterling – одна из крупнейших в мире адвокатских контор и представляет, в частности, Литву в споре с "Газпромом".



Ранее с подобными исками к РФ в международный арбитраж среди украиснких госкомпаний обращались Ощадбанк, "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго".



Дальше всего продвинулся Ощадбанк: 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже принял решение о взыскании с РФ в его пользу 1,3 млрд долл., и в настоящее время банк добивается исполнения этого решения.



Позитивное решение арбитраж принимал также и по искам коммерческих компаний к РФ из-за оккупации Крыма.



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