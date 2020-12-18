Шмыгаль заявил, что у Нафтогаза самые низкие цены на голубое топливо

Цена на газ у государственной НАК "Нафтогаз Украины" для населения существенно ниже, чем у частных поставщиков. Об этом во время "часа вопросов" к правительству сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.
"С этого года цены на газ вошли в рыночную плоскость, каждый потребитель в Украине имеет право выбирать. Цена НАК "Нафтогаз Украины" на 2 тыс. (грн за 1 тыс. кубометров - ред.) меньше", - сказал Д.Шмыгаль.
Он призвал население анализировать цены на газ и заключать контракты с государственной компанией, у которой цены на газ значительно ниже, чем у коммерческих.
Как известно, с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения. Это означает, что отныне украинцы сами могут свободно менять газового поставщика.
По состоянию на сентябрь Нафтогаз продавал газ только 2% населения страны, однако заявлял о 150-200 заявках в день от клиентов, которые хотят покупать газ у газоснабжающей компании НАК.