Tenova построит для Salzgitter демонстрационный завод по производству DRI на водороде Крупнейшая металлургическая дочерняя компания Salzgitter Group, Salzgitter Flachstahl GmbH, заказала Tenova для строительства µDRAL, демонстрационного завода по производству железа прямого восстановления с использованием до 100% водорода в качестве восстановителя. Завод основан на технологии ENERGIRON и будет основан на территории сталелитейного завода Salzgitter в Зальцгиттере в Германии.



µDRAL будет иметь номинальную производственную мощность 100 кг в час и работать с водородом и природным газом, что демонстрирует гибкость технологии с точки зрения колебания доступности восстановителей, включая 100% водород. DRI, производимый µDRAL, будет использоваться как в доменном процессе для экономии вводимого угля, так и в электродуговой печи завода в Пайне.



Процесс ENERGIRON, совместно разработанный Tenova и Danieli, стал основой для проектирования завода и является наиболее осуществимой из доступных высокоинтенсивных систем H2 DR, уже рассчитанных на чрезвычайно низкие выбросы CO2 при обработке новых металлических изделий. Это позволяет Salzgitter достичь долгосрочных целей по сокращению выбросов CO2, определенных с помощью подхода SALCOS.



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