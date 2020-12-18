Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Производители ВИЭ заявили о шантаже со стороны государства

18.12.20 13:35 , РБК Украина
печать
размер текста:

Текущий 2020 год оказался трудным для украинской возобновляемой энергетики: среди проблем называют и кризис неплатежей, и ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, невыполнение правительством и НКРЭКУ Меморандума и законов, политическое давление.

Об этом сообщили во время пресс-конференции представители ведущих отраслевых ассоциаций - Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, Украинской ветроэнергетической ассоциации, Европейско-Украинского энергетического агентства и Ассоциации солнечной энергетики Украины.

"Если с конца 2019 начались дискредитационные разговоры о зеленой энергетике, о размере "зеленого" тарифа, принадлежности активов только олигархическим группам, то уже в 2020-м начался шантаж со стороны государства - неплатежи за произведенную электроэнергию из возобновляемых источников", - отметил председатель УАВЭ Александр Козакевич.

По мнению представителей ассоциаций, следующий год также выглядит удручающе для возобновляемой энергетики.

"Ожидаемый дефицит средств на 2021 составит 25 млрд грн. Поэтому громкие заявления о высоком уровне ответственности перед инвесторами, которые звучат из уст первых лиц государства на мировых форумах и саммитах, некорректные по отношению к инвесторам в возобновляемую энергетику. Прямые иностранные инвестиции в Украину в 2020 году уменьшились в разы, не в последнюю очередь благодаря проблемам в возобновляемой энергетике", - добавил он.

Возникшая проблема - существенно глубже, чем только проблема возобновляемой энергетики, считает управляющий партнер юридической компании Arzinger Тимур Бондарев.

"Все действия последних месяцев показывают, что государство просто не готово к кооперации. Если ничего не изменится, мы все окажемся в ситуации, где государство будет вынуждено возместить деньги связанные с покупкой соответствующей энергии. Мы также должны помнить, что государство понесет огромные убытки. Речь идет не только о материальном ущербе для государства, речь идет об огромном репутационном ущербе. Кредитный рейтинг всей страны, любой индустрии упадет. Ни одно финансовое учреждение не будет давать деньги в Украину, поскольку то, что сегодня работает, может быть завтра отменено росчерком пера любого представителя государства", - отметил он.

По его словам, государство определило себе "козла отпущения", у которого якобы нет денег на выкуп "зеленой" энергии и отстранилось от выполнения своих обязательств.

"То есть они определили себе "козла отпущения", у него нет денег. Это не так. Обязательства по стимулированию зеленой энергетики и ее обязательного выкупа брало на себя государство. Кого государство назначит "козлом отпущения" - никого не интересует. Государство будет отвечать", - резюмировал Т.Бондарев.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство зобов'связана погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:53
Укртранснафта заработает на купленной весной по бросовым ценам нефти 13 млн долл.
13:14
Есть три условия, чтобы достичь топ-30 в рейтинге Doing Business – Шмыгаль
13:01
Цены на украинских заправках идут вверх
12:51
Liberty Steel приобрела обанкротившуюся индийскую компанию
12:30
УЗ провалила работу по количеству проведенных ремонтов и модернизации пути
12:11
Китай ужесточит правила замены мощностей сталелитейных заводов
11:52
Rio Tinto определила срок начала работы своего медного рудника в Монголии
11:42
Закон о инвестнянях положительный сигнал, но нужно выстраивать систему - мнение
11:34
К концу года потребительские настроения украинцев улучшились
11:26
ОГХК снова погрузит ильменит в Крым по контракту с Belanto
11:14
Украина вскоре присоединится к Безугольному альянсу
10:56
Гривна укрепится к концу 2020-го и ослабнет к концу 2021-го года
10:53
Порт Черноморск за 11 месяцев снизил перевалку грузов на 7,8%
10:32
Тайваньская China Steel наращивает выпуск металла
10:29
Нардеп назвал условия для эффективной работы инвестнянь
10:14
Glencore будет поставлять полуфабрикаты на алюминиевый завод в Боснии
09:57
Украина может стать флагманом декарбонизации в Восточной Европе
09:29
В январе-сентябре мировое производство нержавейки снизилось на 7,8%
08:56
Еврокомиссия ввела предварительные пошлины на турецкий г/к прокат
08:22
Шмыгаль ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года
17.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!