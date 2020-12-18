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Есть три условия, чтобы достичь топ-30 в рейтинге Doing Business – Шмыгаль

18.12.20 13:14 , uaprom.info
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Продолжение реформ, в частности, в сфере ведения бизнеса, является одной из ключевых целей правительства, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-беседы с ведущими предпринимателями на тему "Украина и мир 2021". Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По его словам, правительство ставит целью достичь топ-50 в Индексе глобальной конкурентоспособности и топ-30 в рейтинге Doing Business.

"Сейчас в рейтинге Doing Business мы колеблемся в районе 60-го места. Есть три параметра, которые держат нас внизу. Это подключение к электросетям, законодательство о банкротстве и доступность к финансовым ресурсам", - отметил Д.Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что это те риски, которые внутренние и внешние инвесторы воспринимают как ограничение для развития бизнеса.

"Нужны также законодательные изменения относительно подключения к электросетям. Мы сделали уже первые шаги. В Украине введен так называемый RAB-тариф. Это часть тарифа, которая возмещается владельцам электросетей и направляется ими, собственно, на реинвестиции в развитие сетей и главное на удешевление подключений", - подчеркнул Д.Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что важно также нормативное регулирование процедуры подключения к электросетям: "Мы также этим занимаемся. Это один из приоритетов для бизнеса и инвесторов".

МинПром

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