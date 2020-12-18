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Закон о инвестнянях положительный сигнал, но нужно выстраивать систему - мнение

18.12.20 11:42
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Привлечь инвестиции в Украину всерьез и надолго можно только построив систему, которая обеспечит комфортные условия работы всем инвесторам. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов, комментируя принятый вчера Верховной Радой законопроект №3760 "об инвестиционных нянях".

Как известно, данный законопроект предусматривает механизмы государственной помощи инвесторам. Кроме специальных менеджеров, инвесторы могут рассчитывать на налоговые льготы, специальные тарифы на аренду земли, обеспечение смежной инфраструктуры. Размер государственной поддержки не будет превышать 30% от суммы инвестиций.

Этим пакетом помощи смогут воспользоваться инвесторы, которые инвестируют не менее 20 млн евро в перерабатывающую промышленность, инфраструктуру, логистику, переработку отходов, туризм, охрану здоровья, образование и спорт и обеспечат создание не менее 80 рабочих мест.

Д.Шпенов назвал важным тот факт, что согласно принятому законопроекту государственную поддержку получат и украинские инвесторы. Иначе это создавало бы неконкурентные преимущества зарубежным компаниям в ущерб украинскому бизнесу, который уже создает здесь рабочие места, платит налоги и помогает государству в тяжелых ситуациях, как, например, во время начала пандемии, отмечает он.

"Я поддержал этот законопроект, как и все инициативы, которые помогут привлечь в Украину инвестиции. Принятие этого законопроекта, безусловно, станет положительным сигналом для потенциального инвестора. Но важно понимать, что привлечь инвестиции в Украину всерьез и надолго можно только построив систему, которая обеспечит комфортные условия работы всем инвесторам, независимо, внутренним или внешним, крупным или малым предпринимателям", - сказал нардеп.

По мнению Д.Шпенова, для этого первую очередь, нужно восстановить доверие к судебной власти, упростить систему налогообложения и ведения бизнеса. "Украина должна стать политически и экономически стабильной. Ну и главное – без реальной борьбы с коррупцией ни к судам, ни к политическим институтам доверие не восстановить", - уверен он.

МинПром

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