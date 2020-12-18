ОГХК снова погрузит ильменит в Крым по контракту с Belanto

Судно BOGDAN под флагом Белиза ошвартовалось в порту Черноморска 17 декабря в 18.38, чтобы погрузить ильменит производства Иршанского ГОКа Объединенной горно-химической компании. Об этом свидетельствуют данные системы слежения за судами АИС.



BOGDAN второй раз будет использован в схеме перегрузки ильменита из украинского порта на сирийское судно SOURIA, которое входит в американский список санкций, как много раз заходящее в воды аннексированного Крыма.



SOURIA уже ожидает следующей перегрузки с BOGDAN в болгарском порту Варна, куда оно прибыло вчера, 17 декабря в 13.29. Это видно из данных сайта.



Судно BOGDAN перевезет третью партию ильменита ОГХК в 10 тыс т по контрактe ОГХК с чешской компанией-прокладкой Belanto. Это будет 32 тыс. т ильменита, которые достигнут берегов Крыма, где находится переработчик ильменита – предприятие Крымский ТИТАН Дмитрия Фирташа.



Напомним, врио главы ОГХК Артур Сомов подписал с контракт с Belanto 13 октября. Чехи обязались приобрести 50 тыс. т иршанского ильменита компании до конца теущего года на сумму 6,453 млн евро с отсрочкой платежа в 35 дней.



Один раз в схеме по контракту ОГХК с Belanto участвовало судно SALVINIA. Оно также перегружало ильменит на SOURIA. После этого груз отправлялся на Крым через Тамань, РФ.



Отправка продукции ОГХК в Крым ведется в обход предупреждений СБУ.



Поставки опровергает Денис Кудин, заместитель главы Фонда госимущества, в ведении которого находится государственная ОГХК. Хотя на фото видно, что судна загружаются именно ильменитом, а система слежения за судами позволяет точно отследить маршрут груза.



МинПром





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