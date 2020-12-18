УЗ провалила работу по количеству проведенных ремонтов и модернизации пути "Укрзализныця" сократит протяженность участков пути с ограничением скорости движения поездов в начале следующего года, сообщил и. о. члена правления, директор по инфраструктуре компании Роман Чернецкий. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.



"Несмотря на то что 2020 год по объективным и субъективным причинам стал провальным по количеству проведенных ремонтов и модернизации пути, железнодорожникам удалось уменьшить протяженность пути, где действуют ограничения скорости. Если к началу 2020 года эти участки имели общую протяженность 850 км, то к началу следующего года они составят 750 км", - рассказал Р.Черницкий.



Кроме того, он сообщил, что, несмотря на то, что более 9 тыс. км пути вовремя не были отремонтированы различными видами ремонта или модернизированы, "Укрзализныце" удается сохранить количество участков, где поезда курсируют со скоростями 140-160 км.



Также представитель "Укрзализныци" отметил, что недавнее открытие центра диспетчеризации в Харькове в дальнейшем будет способствовать улучшению движения поездов.



"Речь о применении современных технологий, когда используются одни из самых современных пунктов диспетчеризации. Сейчас открыли первый, которым объединили управление движением поездов Южной и Донецкой железных дорог. В следующем году планируем в этот центр присоединить Приднепровскую железную дорогу. В результате останется всего два центра управления движением: в Харькове и в Киеве", - сказал Р.Черницкий.



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