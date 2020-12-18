Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

УЗ провалила работу по количеству проведенных ремонтов и модернизации пути

18.12.20 12:30 , uaprom.info
печать
размер текста:

"Укрзализныця" сократит протяженность участков пути с ограничением скорости движения поездов в начале следующего года, сообщил и. о. члена правления, директор по инфраструктуре компании Роман Чернецкий. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

"Несмотря на то что 2020 год по объективным и субъективным причинам стал провальным по количеству проведенных ремонтов и модернизации пути, железнодорожникам удалось уменьшить протяженность пути, где действуют ограничения скорости. Если к началу 2020 года эти участки имели общую протяженность 850 км, то к началу следующего года они составят 750 км", - рассказал Р.Черницкий.

Кроме того, он сообщил, что, несмотря на то, что более 9 тыс. км пути вовремя не были отремонтированы различными видами ремонта или модернизированы, "Укрзализныце" удается сохранить количество участков, где поезда курсируют со скоростями 140-160 км.

Также представитель "Укрзализныци" отметил, что недавнее открытие центра диспетчеризации в Харькове в дальнейшем будет способствовать улучшению движения поездов.

"Речь о применении современных технологий, когда используются одни из самых современных пунктов диспетчеризации. Сейчас открыли первый, которым объединили управление движением поездов Южной и Донецкой железных дорог. В следующем году планируем в этот центр присоединить Приднепровскую железную дорогу. В результате останется всего два центра управления движением: в Харькове и в Киеве", - сказал Р.Черницкий.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:11
Китай ужесточит правила замены мощностей сталелитейных заводов
11:52
Rio Tinto определила срок начала работы своего медного рудника в Монголии
11:42
Закон о инвестнянях положительный сигнал, но нужно выстраивать систему - мнение
11:34
К концу года потребительские настроения украинцев улучшились
11:26
ОГХК снова погрузит ильменит в Крым по контракту с Belanto
11:14
Украина вскоре присоединится к Безугольному альянсу
10:56
Гривна укрепится к концу 2020-го и ослабнет к концу 2021-го года
10:53
Порт Черноморск за 11 месяцев снизил перевалку грузов на 7,8%
10:32
Тайваньская China Steel наращивает выпуск металла
10:29
Нардеп назвал условия для эффективной работы инвестнянь
10:14
Glencore будет поставлять полуфабрикаты на алюминиевый завод в Боснии
09:57
Украина может стать флагманом декарбонизации в Восточной Европе
09:29
В январе-сентябре мировое производство нержавейки снизилось на 7,8%
08:56
Еврокомиссия ввела предварительные пошлины на турецкий г/к прокат
08:22
Шмыгаль ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года
08:00
Информация о контроле Дерипаски над Русалом обвалила акции компании
17.12.20
17:53
Вместо премии от Нафтогаза в 94 млн грн Витренко получит облигации
17:31
Eramet и BASF создадут мощности по производству никеля и кобальта
17:12
Европарламент утвердил бюджет ЕС на 7 лет в размере 1,074 трлн евро
16:50
Метинвест направил на модернизацию производства ИнГОКа 67,4 млн долл.
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!