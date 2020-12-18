Китай ужесточит правила замены мощностей сталелитейных заводов

Китай рассматривает возможность более жесткого контроля за заменой сталелитейных производственных мощностей, включая дальнейшее сокращение производственных квот, чтобы не допустить, чтобы вновь построенные заводы препятствовали длительной борьбе страны с избыточными производственными мощностями.
Министерство промышленности и информационных технологий Китая выпустило проект плана, направленного на дальнейший контроль новых мощностей в черной металлургии. Меры по замене мощностей в сталелитейной промышленности Китая включают Пекин, Тяньцзинь, провинцию Хэбэй, район дельты реки Янцзы, дельту реки Чжуцзян, равнину Фен-вэй и другие ключевые города в Хэбэе, Хэнане, Шаньси и провинции Шаньдун изменились, и новые правила ужесточились. В частности, заводы на этих территориях смогут добавлять мощности только в пропорции 1,5:1, тогда как ранее пропорция составляла 1,25:1. В случае слияний и поглощений коэффициент замещения останется 1,25 в указанных областях.
Правило, согласно которому компании, переходящие на более экологичное производство, с доменных печей/конвертеров на печь на ЭДП, останется прежним, согласно ему можно заменять мощности в пропорции 1: 1.
Это последовало за уведомлением министерства в январе о приостановке замены мощностей и призывом к местным органам власти изучить существующие проекты.