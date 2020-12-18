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Китай ужесточит правила замены мощностей сталелитейных заводов

18.12.20 12:11 , steelguru
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Китай рассматривает возможность более жесткого контроля за заменой сталелитейных производственных мощностей, включая дальнейшее сокращение производственных квот, чтобы не допустить, чтобы вновь построенные заводы препятствовали длительной борьбе страны с избыточными производственными мощностями.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая выпустило проект плана, направленного на дальнейший контроль новых мощностей в черной металлургии. Меры по замене мощностей в сталелитейной промышленности Китая включают Пекин, Тяньцзинь, провинцию Хэбэй, район дельты реки Янцзы, дельту реки Чжуцзян, равнину Фен-вэй и другие ключевые города в Хэбэе, Хэнане, Шаньси и провинции Шаньдун изменились, и новые правила ужесточились. В частности, заводы на этих территориях смогут добавлять мощности только в пропорции 1,5:1, тогда как ранее пропорция составляла 1,25:1. В случае слияний и поглощений коэффициент замещения останется 1,25 в указанных областях.

Правило, согласно которому компании, переходящие на более экологичное производство, с доменных печей/конвертеров на печь на ЭДП, останется прежним, согласно ему можно заменять мощности в пропорции 1: 1.

Это последовало за уведомлением министерства в январе о приостановке замены мощностей и призывом к местным органам власти изучить существующие проекты.

МинПром

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