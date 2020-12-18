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Гривна укрепится к концу 2020-го и ослабнет к концу 2021-го года

18.12.20 10:56
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По мере восстановления экономики после пандемии украинский рынок с большой вероятностью снова испытает дефицит валюты. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Рост объемов импорта товаров и услуг, увеличение расхода валюты в результате туристических выездов заграницу, возможное снижение цен на экспортную продукцию, - могут привести к ослаблению национальной валюты. На конец 2021 года курс гривны может упасть до уровня 28 грн/долл", - считает он.

Нардеп отметил, что сегодня общемировое повышение цен на сталь и зерно создало хорошие перспективы для украинского экспорта. "К примеру, цена на сталь выросла в полтора раза с начала года, до 700 долл/т. Это наивысшая стоимость за последние 9 лет. Несмотря на увеличение стоимости импортируемого газа на 37%, цена на нефть осталась дешевле на 24%, в сравнении с ценами в начале года. И это с учетом подорожания до 50 долл/баррель. Эксперты оценивают такие условия, как наиболее благоприятные для внешней экономики начиная с 2011 года", - сказал он.

По мнению Д.Шпенова, подорожание металлопродукции, зерна и восстановление интереса к ОВГЗ неизбежно приведут к росту объемов иностранной валюты в экономике. Согласно прогнозам, такая динамика сохранится вплоть до начала 2021 года и по инерции (из-за технического отставания поступлений от экспортной выручки), еще в течение нескольких месяцев следующего года.

Таким образов в краткосрочной перспективе увеличение объемов валюты приведет к укреплению курса гривны. Согласно предварительным оценкам, в конце 2020 года он составит 27,5 грн/долл. Для сравнения, до повышения стоимости металлопродукции и зерна эксперты прогнозировали курс на конец текущего года в 29 грн/долл.

МинПром

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