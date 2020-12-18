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К концу года потребительские настроения украинцев улучшились

18.12.20 11:34 , РБК Украина
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Индекс потребительских настроений в Украине в ноябре 2020 года составил 65,7 п., что на 3,3 п. выше, чем в октябре. Причиной роста могли стать оживление деловой активности в октябре и ослабление девальвационных ожиданий. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего состояния составил 62,0, что на 7,1 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в ноябре не претерпел существенных изменений и составляет 68,2.

В ноябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы стабилен и составляет 147,6. Индекс инфляционных ожиданий не изменился и составляет 187,4. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 5,8 п. и составляет 154,8.

"В ноябре 2020 года потребительские настроения в небольшой степени улучшились. Возможные причины такого улучшения - это рост занятости и деловой активности в октябре, ослабление девальвационных ожиданий. Наибольший прирост показал индекс целесообразности делать крупные покупки, который вернулся на уровень июля-сентября после падения в октябре", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Напомним, индекс потребительских настроений в Украине в октябре 2020 года составил 62,4 п., что на 9,2 п. ниже, чем в сентябре. Индекс упал до минимума с января 2019 года.

По данным пятого ежегодного опроса, который провела Европейская бизнес-ассоциация, половина (48%) иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается, 42% не видят существенных изменений. Лишь 9% опрошенных инвесторов видят улучшения.

МинПром

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