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Украина вскоре присоединится к Безугольному альянсу

18.12.20 11:14 , Укринформ
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Как сообщила Укринформу пресс-служба Минэнерго, об этом сказала первая заместитель министра энергетики Украины Ольга Буславец во время онлайн-встречи с руководительницей офиса по делам Содружества и Развития наций Великобритании при Министерстве иностранных дел Великобритании Венди Мортон.

"Украина вскоре присоединится к Безугольному альянсу. Мы планируем постепенно сократить количество угольных шахт и до 2070 года отказаться от использования ископаемого вида топлива, приобретя полную климатическую нейтральность. Трансформацию угольных регионов важно сопровождать созданием новых экономических стимулов, чтобы на базе предприятий угольной отрасли появились новые конкурентоспособные кластеры, новые инновационно-технологические отрасли", - сказала О.Буславец.

Сейчас идет процесс согласования с посольством Великобритании поддержки разработки новой энергетической стратегии Украины до 2050 года правительством Великобритании. Новая стратегия будет разрабатываться на базе модели низкоуглеродистого развития энергетического сектора, декарбонизации с учетом Европейского зеленого курса.

"Стремление Украины к декарбонизации экономики и усилению участия в глобальной борьбе с изменением климата недавно задекларировал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном саммите климатических амбиций. Министерство энергетики прилагает значительные усилия в этом направлении. Сейчас завершается подготовка второго Национального определенного вклада в Парижское соглашение и продолжается разработка интегрированного плана по энергетике и климату до 2030 года", - добавили в Минэнерго.

Как сообщалось, украинскому правительству со стороны Великобритании поступило предложение присоединиться к Безугольному альянсу, что означает постепенное полное прекращение добычи угля и его использования для генерации электроэнергии.

Подобное предложение, поддержанное также министерством экономики и энергетики Германии, которое предложило создание мультифонда для реформирования украинской угольной отрасли, является вполне ожидаемым, учитывая экологические инициативы Европы. Сейчас Германия уже готова вложить 20 млн евро в этот проект и призывает другие страны присоединиться к процессу.

Безугольный альянс существует с 2017 года и декларирует полный отказ от угля до 2030 года. На сегодняшний день в составе альянса уже немало развитых стран, а также некоторые штаты США.

МинПром

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