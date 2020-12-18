Порт Черноморск за 11 месяцев снизил перевалку грузов на 7,8% Морской порт "Черноморск" (Одесская область) в январе-ноябре 2020 года сократил перевалку грузов на 7,76% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 21,74 млн тонн. Об этом говорится в информации ГП "Администрация морских портов Украины".



Как сообщается, за 11 месяцев "Черноморск" снизил перевалку экспортных грузов на 1,72% - до 17,75 млн тонн, импортных – на 32,45%, до 2,96 млн тонн, каботажных - на 67,54%, до 65,1 тыс. тонн, но увеличил перевалку транзитных - на 3,93%, до 970,42 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.



Перевалка наливных грузов в порту снизилась на 12,16% - до 1,33 млн тонн, сухих сыпучих грузов - на 5,33%, до 15,37 млн тонн, тарно-штучных - на 13,42%, до 5,04 млн тонн.



Перевалка контейнеров за 11 месяцев 2020 года составила 137,69 тыс. TEU (рост на 10,1%).



Как сообщалось, объем перевалки в морпорту "Черноморск" в 2019 году увеличился на 21,4% по сравнению с 2018 годом - до 26,15 млн тонн.



Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов: наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта- свыше 30 млн тонн.



Пропускная способность порта по перевалке контейнеров - 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



