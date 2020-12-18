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Нардеп назвал условия для эффективной работы инвестнянь

18.12.20 10:29
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Законопроект об "инвестиционных нянях" может улучшить инвестиционный климат в Украине. Однако, чтобы он заработал в полной мере украинской власти необходимо обеспечить эффективную борьбу с коррупцией, восстановить верховенство права и провести демонополизацию экономики. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

Он рассказал, что согласно документу, для подготовки и осуществления проектов со значительными инвестициями к инвестору «прикрепляются» соответствующие государственные менеджеры и предоставляется ряд льгот. Авторы закона считают, что это должно упростить условия ведения бизнеса и повысить шансы на успешную реализацию инвестпроектов.

Документом предусмотрены следующие виды господдержки: налоговые льготы (предприятие освобождается от налога на прибыль и таможенной пошлины на ввоз нового оборудования), специальные условия аренды земельного участка (если это предусматривает проект), обеспечение, строительство и реконструкция за счет государства объектов инфраструктуры (автодороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения). При этом оговаривается, что общий объем господдержки не может превышать 30% стоимости инвестиционного проекта.

Кроме того, законопроект также определяет четкие требования как к самим инвесторам, так, и проектам. Во-первых, объем инвестиций не может быть менее 20 млн евро в любом эквиваленте. Во-вторых, проект должен быть реализован в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры, логистики, переработки бытовых отходов, туризма, здравоохранения, образования или спорта. В-третьих, срок реализации проекта не должен превышать пяти лет, а сам проект должен создать не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% выше, чем средняя зарплата в отрасли за предыдущий год.

Льготы законопроекта об "инвестнянях" не могут распространяться на инвестиционные проекты в сферах возобновляемых источников энергии, добывающей промышленности, растениеводства и финансов. Кроме того, право на льготы могут потерять компании-инвесторы, не раскрывшие информацию о конечных бенефициарах, а также те, которые боле чем на 50% принадлежат оффшорному владельцу. Также не смогут получить «инвестняню» компании, зарегистрированные в России, более чем на 10% принадлежащие российской компании или, находящиеся в украинском санкционном списке.

МинПром

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