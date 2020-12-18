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Украина может стать флагманом декарбонизации в Восточной Европе

18.12.20 09:57
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Украина имеет все шансы для того, чтобы быть флагманом декарбонизации в Восточной Европе. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Первое и самое главное, что для этого нужно - завершить реформу энергетического сектора и внедрить новую промышленную политику, основанную на поддержке отечественного производителя и поддержке механизма локализации. Последним сейчас активно занимается наш Комитет", - сказал нардеп.

По мнению С.Магеры, реформы в энергетике и промышленном секторе позволят повысить инвестиционную привлекательность Украины. Чтобы улучшить ситуацию, власти необходимо отказаться от ручного управления отраслями и поддержать промышленность, сильно пострадавшую вследствие экономического кризиса, отмечает он.

"Мы можем стать лидерами в восточноевропейском регионе, однако прежде необходимо поверить в себя и провести реформы, которые давно ждет бизнес", - подчеркивает С.Магера.

Он напомнил, что в соответствии с Проектом трансформации угольной промышленности, Украина планирует полностью отказаться от ископаемых видов топлива к 2070 году. Причем отечественные металлургические гиганты уже начали соответствующую модернизацию производства.

В энергетической сфере украинские приоритеты более амбициозные - достичь углеродного нейтралитета к 2040-му. "Можно по-разному оценивать реалистичность таких планов, но они однозначно показывают готовность нашей страны включиться в глобальный процесс мировой энергетической трансформации", - сказал он.

"Уже в 2021 году в Украине будет установлена первая промышленная система хранения энергии. Отечественные промышленные компании активно готовятся к модернизации с использованием высокоманевренных двигателей, газотурбинных установок и малых модульных ядерных реакторов для преодоления нехватки маневренных мощностей в возобновляемых источниках энергии", - отмечает С.Магера.

МинПром

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