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В январе-сентябре мировое производство нержавейки снизилось на 7,8%

18.12.20 09:29 , МеталлСервис
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Согласно данным, опубликованным ISSF (International Stainless Steel Forum) в четверг, выплавка нержавеющей стали в мире за 9 месяцев 2020 года составила 36,712 млн. тонн. Сокращение объёмов в годовом соотношении - 7,8%.

На долю металлургических предприятий КНР в общемировом объёме производства нержавеющей стали пришлось 21,941 млн. тонн, ухудшение показателей к январю-сентябрю 2019 года - 2,4%. Страны Азии без учёта Китая и Южной Кореи изготовили 4,593 млн. тонн нержавеющей стали, что на 21,8% меньше показателей 9 месяцев прошлого года.

Производство нержавеющей стали в Европе за 9 месяцев 2020 года снизилось на 13,1% до 4,546 млн. тонн. В США металлурги выплавили за январь-сентябрь 1,575 млн. тонн нержавейки - на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Производители нержавеющей стали Бразилии, Индонезии, РФ, Южной Африки и Южной Кореи (указаны в таблице как "другие") ухудшили показатели на 3,1% до 4,057 млн. тонн.

МинПром

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