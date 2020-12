Еврокомиссия определила размер предварительных пошлин на ряд наименований горячекатаного проката, изготовленного металлургическими предприятиями Турции и импортируемого на территорию ЕС.



Для металлопродукции Habas Sinai ve Tibbi Gazlar, Istihsal Endustrisi A.S. установлена пошлина в 4,8%, для двух активов группы Erdemir - 5,4%, для Agir Haddecilik A.S, Borcelik Celik Sanayii, Ticaret A.S. - 5,9%, для Colakoglu Metalurji A.S. и других производителей - 7,6%.



Действие пошлин распространяется на металлопрокат, соответствующий таможенным кодам CN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 и 7226 91 99.



О начале антидемпингового расследования было объявлено 14 мая 2020 года. Инициатор - ассоциация европейских сталепроизводителей Eurofer. Окончательные пошлины будут введены 13 июля 2021 года.



