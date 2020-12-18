Шмыгаль ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда в феврале-марте 2021 года. Об этом он сказал во время онлайн-мероприятия "Украина и мир в 2021", организованного НВ, сообщает Укринформ.
"Следующий транш будет, однозначно, в следующем году, безусловно, в этом году это невозможно... Миссия должна быть назначена, мы прошли все процедуры... Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы иметь это не позднее февраля, но февраль-март - это такие прогнозы, которые мы обсуждаем совместно с МВФ", - сообщил Шмыгаль.
Он добавил, что эти сроки реалистичны, если не будет снова каких-либо "сюрпризов".
Также Шмыгаль сказал, что на следующей неделе надеется на прогресс в переговорах с МВФ.
Как сообщалось, 11 декабря Шмыгаль заявлял, что Украина ожидает миссию МВФ и выделения в ближайшее время второго транша в рамках программы stand-by.
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина еще сохраняет шанс получить транш кредита МВФ до конца 2020 года. Однако, скорее всего, деньги поступят в следующем году.
Совет директоров МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-By для Украины, рассчитанную на 18 месяцев, с общим финансированием в 5 млрд долларов США. Украину 12 июня получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов.