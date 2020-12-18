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Информация о контроле Дерипаски над Русалом обвалила акции компании

18.12.20 08:00
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Европейские чиновники проинформировали правительство США о том, что российский бизнесмен Олег Дерипаска продолжает сохранять контроль над "Русалом", несмотря на санкции со стороны США, сообщили источники агентства Bloomberg. После этого сообщения акции "Русала" на Мосбирже упали более чем на 9%, пишет "Коммерсант".

По данным Bloomberg, Олег Дерипаска смог сохранить значительное влияние на руководство компании и поручил руководителям "Русала" и En+ Group оказать давление на правительства западных стран и международные организации, чтобы они не допустили увеличения поставок китайского алюминия на внешние рынки в начале этого года. Европейские чиновники считают, что это противоречит соглашению Минфина США и «Русала» и En+ Group, согласно которому господин Дерипаска отказался от контроля над компаниями в обмен на исключение их из санкционного списка.

После сообщения Bloomberg акции "Русала" на Мосбирже упали на 9,15% и в моменте опускались до 36,2 руб. за штуку. К 18:18 акции компании замедлили снижение до 5,95% и торговались на уровне 37,47 руб. за бумагу.

В En+ Group информацию агентства о влиянии Олега Дерипаски назвали необоснованной. "En+ Group категорически опровергает утверждения, содержащиеся в статье, они не имеют под собой фактических оснований. Эти утверждения ложные. Делом занимаются юристы компании",— сообщили в компании. В комментарии отмечено, что Минфин США и сама En+ Group не указывали на наличие каких-либо нарушений достигнутых ранее договоренностей.

Минфин США ввел санкции против господина Дерипаски и подконтрольных ему компаний в 2018 году. Ограничения с «Русала» и En+ Group были сняты в январе 2019 года. В сентябре 2020 года "Русал" завершила перерегистрацию с острова Джерси в специальном административном районе остров Октябрьский в Калининградской области. Санкции в отношении Олега Дерипаски действуют до сих пор.

МинПром

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