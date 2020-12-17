В ноябре Интерпайп увеличил продажи труб нефтегазового сегмента Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" в январе-ноябре текущего года сократила выплавку стали на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 696,9 тыс. тонн.



Как сообщается в ежемесячном отчете компании в четверг, за 11 месяцев выпуск труб снизился на 23,3% - до 425,6 тыс. тонн, производство железнодорожной продукции - на 7,5%, до 174 тыс. тонн. В ноябре выплавка стали составила 55,6 тыс. тонн, выпуск ж/д продукции – 13 тыс. тонн, труб – 37,5 тыс. тонн.



Отмечается, что в январе-ноябре компания нарастила продажи круглой стальной заготовки на 31,4% - до 30,3 тыс. тонн, но снизила железнодорожной продукции - на 4,6%, до 175,5 тыс. тонн, реализацию труб - на 21,7%, до 425,8 тыс. тонн.



Сообщается также, что трубы в январе-ноябре текущего года реализовывались в Европе (30%), регионе MENA (24%), Украине (21%), СНГ (12%), на американском континенте (10%) и в других регионах (3%). В ноябре трубы продавались в Европе (34%), Украине (36%), регионе MENA (17%), СНГ (8%), на американском континенте (3%) и в других регионах (2%). Ж/д продукция - в СНГ (43%), Европе (35%), Украине (13%), регионе MENA (5%), на американском континенте (3%) и в других регионах (1%). В ноябре - в СНГ (42%), Европе (42%), Украине (10%), регионе MENA (3%), на американском континенте (2%) и в других регионах (1%).



Согласно комментарию "Интерпайпа", в ноябре 2020 года динамика продаж по всей продукции компании оставалась достаточно нестабильной на фоне все еще неясных темпов восстановления ключевых рынков и экономик. При этом в минувшем месяце общий объем продаж трубной продукции снизился на 6,8% к предыдущему месяцу, вернувшись, примерно, к уровню июля. Уровень снижения продаж за 11 месяцев 2020 года по сравнению с 11 месяцами 2019 года составил 21,7%, что практически соответствует уровню падения за 10 месяцев 2020 года к 10 месяцам 2019 года - "минус" 22%. Продажи труб нефтегазового сегмента (OCTG) в ноябре выросли на 142,4% к октябрю, но за 11 месяцев 2020 года сократились на 52,2% к аналогичному периоду прошлого года.



Основными драйверами такого сильного роста в ноябре по сравнению с падением в предыдущем месяце стали стабилизация поставок в регион MENA по долгосрочным контрактам, а также восстановление бурения и увеличение потребления отечественными нефтегазовыми компаниями. Нормализация продаж линейных труб продолжилась в ноябре после пика в сентябре ("минус" 29,1% к октябрю) из-за снижения спроса на всех ключевых рынках: потребление в Америке и Европе снизилось из-за роста количества случаев COVID-19 и ужесточения мер изоляции, продажи в страны Ближнего Востока и Северной Африки также были немного ниже по сравнению с прошлым годом, учитывая конкретные графики поставок ключевым клиентам. В то же время продажи труб общего назначения в ноябре выросли на 25,3% к октябрю на фоне роста спроса на котельные трубы в Украине и увеличения объемов отгрузки холоднотянутых труб на европейский рынок. Продажи сварных труб в минувшем месяце упали на 3,1% к октябрю.



"Повышение цен на HRC (горячекатаный прокат) на $118 за тонну (FOB Черное море) с конца октября вызвало пересмотр конечных цен в сторону повышения, что не было полностью воспринято на внутреннем рынке и в странах СНГ. При этом потеря объемов была компенсирована более высокими продажами европейским клиентам, которые страдали от нехватки HRC и стремительного роста цен", - поясняется в отчете.



Объемы реализации железнодорожной продукции в ноябре существенно снизились - на 21,1% к октябрю, в основном, за счет капремонта колесопрокатного цеха компании, продолжавшегося 21 день. Производство горячих, прокатных и ковочных деталей было приостановлено, продолжены чистовые операции с использованием ранее произведенных кованых колес. Работа линии прокатки и ковки успешно возобновлена 17 ноября. Ожидается, что объемы производства и продаж в декабре вернутся к октябрьскому уровню.



МинПром



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