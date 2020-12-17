Eramet и BASF создадут мощности по производству никеля и кобальта

Французская горнодобывающая компания Eramet и германская химическая корпорация BASF сообщили о намерении совместно реализовать проект по созданию мощностей по производству никеля и кобальта для аккумуляторов, используемых в электромобилях.
Проект предусматривает строительство двух заводов: по кислотному выщелачиванию под давлением (HPAL) для переработки никелевой руды и рафинировочного (BMR), на котором будут получать катоды и материал для литийионных аккумуляторов.
Первое предприятие будет размещено в промышленной зоне Weda Bay на индонезийском острове Хальмахера. Там Eramet с 2019 г. добывает никелевую руду и производит ферроникель. Место для размещения второго завода пока не определено.
В ближайшее время стороны намерены приступить к составлению ТЭО первой очереди проекта производительностью 42 тыс. т никеля и 5 тыс. т кобальта в год. Ввод в эксплуатацию обоих заводов предварительно намечен на 2025-2026 гг.