Eramet и BASF создадут мощности по производству никеля и кобальта Французская горнодобывающая компания Eramet и германская химическая корпорация BASF сообщили о намерении совместно реализовать проект по созданию мощностей по производству никеля и кобальта для аккумуляторов, используемых в электромобилях.



Проект предусматривает строительство двух заводов: по кислотному выщелачиванию под давлением (HPAL) для переработки никелевой руды и рафинировочного (BMR), на котором будут получать катоды и материал для литийионных аккумуляторов.



Первое предприятие будет размещено в промышленной зоне Weda Bay на индонезийском острове Хальмахера. Там Eramet с 2019 г. добывает никелевую руду и производит ферроникель. Место для размещения второго завода пока не определено.



В ближайшее время стороны намерены приступить к составлению ТЭО первой очереди проекта производительностью 42 тыс. т никеля и 5 тыс. т кобальта в год. Ввод в эксплуатацию обоих заводов предварительно намечен на 2025-2026 гг.



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