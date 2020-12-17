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Европарламент утвердил бюджет ЕС на 7 лет в размере 1,074 трлн евро

17.12.20 17:12 Экономическая правда
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Европейский парламент утвердил на пленарной сессии в среду в Брюсселе семилетний бюджет Евросоюза в размере 1,074 трлн евро. Законопроект бюджета на 2021-2027 годы, согласованный с Советом ЕС 10 ноября, поддержали 548 голосами "за".

"Против" проголосовали 81 евродепутат, еще 66 воздержались.

Евродепутаты поддержали перевод дополнительных 15 млрд евро на ключевые программы, среди которых здравоохранение, наука, студенты, "зеленая экономика".

Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС и меры по спасению экономики от последствий коронавируса на сумму 1,8 трлн евро из-за своего несогласия с предложенным механизмом верховенства права.

В.Орбан объяснил решение Венгрии ветировать бюджет ЕС тем, что предусмотренные им обязательства якобы были связаны с приемом мигрантов.

Премьер-министр Словении Янез Янша поддержал критику, высказанную Польшей и Венгрией, но не присоединился к блокированию.

МинПром

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