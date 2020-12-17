Метинвест направил на модернизацию производства ИнГОКа 67,4 млн долл.

На модернизацию Ингулецкого горно-обогатительного комбината (ИнГОКа) в 2020 году было направлено 67,4 млн долл. Об этом "Метинвест Кривой Рог" сообщил на своей странице в Facebook.
В 2020 году м Ингулецкий ГОК приобрел два буровых станка, новый ЭКГ-12К, дробилку и автокран. Также среди масштабных проектов этого года – замена 40 насосов на Рудообогатительной фабрике №1, модернизация привода классификатора, ремонт обогатительного, дробильного оборудования и конвейерного транспорта.
Ранее сообщалось, что на РОФ-1 Ингулецкого ГОКа продолжается замена насосного парка в рамках модернизации фабрики. Установлено 13 новых агрегатов VASA. Инвестиции в проект составили 55 млн грн.
Модернизация насосного оборудования рассчитана на два года. Перед такой масштабной заменой новые агрегаты прошли промышленные испытания непосредственно на Ингулецком комбинате.