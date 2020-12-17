В Украине появится Центр сертификации продукции из специальных сталей и сплавов 16 декабря 2020 года состоялось первое заседание Рабочей группы по вопросам создания Центра сертификации продукции из специальных сталей, сплавов и металлургического материаловедения (далее - Центр) под председательством заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрия Петровского.



Участие в заседании приняли ведущие специалисты в области производства, использования, стандартизации, сертификации и материаловедческих исследований специальных сталей и сплавов, предназначенных для удовлетворения потребностей оборонной, энергетической, авиационной, космической и других стратегических отраслей промышленности Украины, ученые отраслевых и академических институтов, представители отраслевых объединений.



По результатам заседания рабочая группа приняла решение о создании Центра сертификации продукции из специальных сталей, сплавов и металлургического материаловедения на базе Государственного предприятия "УкрНИИспецсталь".



Участники заседания также проработали проект Положения о Центре сертификации продукции из специальных сталей и сплавов и металлургического материаловедения, определили его организационную структуру и задачи.



Центр будет осуществлять сертификацию и оценку соответствия требованиям технических регламентов продукции отечественных предприятий стратегических отраслей промышленности. Его появление станет залогом успешного и безопасного ведения бизнеса, выхода на внешние рынки и предупреждения непредвиденных расходов. Создание Центра уменьшит временные и материальные затраты отечественных предприятий, ведь раньше сертификацию приходилось делать за рубежом.



Институт "УкрНИИспецсталь" неслучайно выбран базовым для создания Центра, учитывая наличие материальной и научно-технической базы, 55-летний опыт деятельности в соответствующей сфере; выгодное географическое положение - в центре крупного промышленного региона Украины, налаженного опытно-промышленного производства металлургической продукции специального назначения.



Работа Центра должно способствовать увеличению экспорта конкурентоспособной, сертифицированной по международным стандартам, металлопродукции из специальных сталей и сплавов, а также изготовленных из них изделий, импортозамещению соответствующих видов продукции, прежде всего для нужд оборонно-промышленного комплекса.



В состав Рабочей группы вошли представители государственных предприятий "Луцкий ремонтный завод "Мотор", Южмаш, Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля, НПК "Заря – Машпроект", НПКГ "Заря – Машпроект", "Запорожьестандартметрология", "Ивченко-Прогресс", Завод имени В. А. Малышева, Институт электросварки НАН Украины, АО "МОТОР СИЧ", Институт проблем материаловедения имени И. Н. Францевича НАН Украины, Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, Новомосковского завода цветных металлов, объединений предприятий "Укрметаллургпром" и "Укрцветмет".



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