Соглашение с ЕС о промышленном безвизе нужно подписать в ближайшие два года – Зеленский Президент Владимир Зеленский заявляет, что одной из задач для работы послов Украины в странах Европейского Союза является содействие заключению соглашения с ЕС о промышленном безвизе в ближайшие два года.



Об этом он сказал, открывая в онлайн-формате Конференцию руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины с участием послов, постоянных представителей генеральных консулов ​​Украины за границей, передает корреспондент Укринформа.



"Ключевой задачей в сфере торговли на ближайшие два года является заключение соглашения с ЕС о промышленном безвизе. В сфере секторальной интеграции это станет привлечение Украины к реализации европейского зеленого курса. Мы наконец должны заключить соглашение о совместном авиационном пространстве - помним, что с руководством Европейского Союза мы договорились сделать это в самом начале следующего года. Уверен, что это так и будет", - сказал В.Зеленский.



Он добавил, что Украина продлит усилия в направлении дальнейшей интеграции энергетических рынков Украины и ЕС и максимального приближения Украины к единому цифровому рынку Евросоюза.



"Все эти задачи - не только для нашего представителя при ЕС. Это задача для каждого посла в государствах-членах ЕС и странах-кандидатах", - отметил В.Зеленский.



По словам Президента, 2020 год был чрезвычайно успешным в сфере европейской и евроатлантической интеграции для Украины.



"Мы имели чрезвычайно, я считаю, успешный год в сфере европейской и евроатлантической интеграции. В отношениях с Европейским Союзом нам удалось сформировать обновленную повестку дня двустороннего сотрудничества, учитывающую современные экономические реалии. После 5 лет внедрения Соглашения об ассоциации процесс европейской интеграции Украины нуждался в новых целях, которые будут способствовать приближению к ключевой стратегической цели - обретения Украиной четкой перспективы членства в ЕС", - заявил В.Зеленский.



Он добавил, что 22-й Саммит Украина-ЕС стал чрезвычайно успешным, поскольку по его результатам удалось определить новые амбициозные цели в отношениях с ЕС, над которыми Украина совместно будет работать с европейскими организациями.



"Речь идет прежде всего об обновлении Соглашения об ассоциации. В 2021 году мы начнем совместную оценку достижений целей Соглашения об ассоциации, которое должно стать движущей силой процесса обновления соглашения. Наша цель - использовать процесс обновления соглашения для максимальной интеграции Украины во внутренний рынок Европейского Союза", - сказал В.Зеленский.



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