Введение института инвестнянь может иметь синергию с локализацией – Кисилевский Верховная Рада 252 голосами приняла законопроект №3760 "об инвестиционных нянях", который предусматривает получение инвесторами господдержки в размере до 30% от сумы вложенных средств.



Как рассказал заместитель главы парламентского комитета по вопроса экономического развития Дмитрий Кисилевский, законопроект №3760 предлагает специальные условия от государства для проектов со значительными инвестициями: освобождение от уплаты некоторых налогов, ввозных пошлин, содействие в земельных вопросах и подключении к коммуникациям. Сумма поддержки государства может составить до 30% от суммы инвестиций.



Кроме того инвестор может получить особые условия инвестировав в приоритетные для государства сферы от 20 млн евро и обеспечив не менее 80 новых рабочих мест. Уровень зарплаты сотрудников должен быть на 15% выше средней по выбранному виду деятельности в регионе инвестирования.



Комментируя принятие законопроекта, Д.Кисилевский обратил внимание на то, что иностранные инвестиции в Украину составляют всего около 3 млрд долл. "Для сравнения – заробитчане присылают в Украину в год около 16 млрд дол. Это означает, что мы экспортируем за границу людей вместо того, чтобы производить в Украине товары и экспортировать их, давая работу украинским гражданам в своей стране", - отметил он.



"Законопроект 3760 – это часть пакета законопроектов, – отмечает нардеп. – Он определяет общие условия предоставления стимулов и их перечень. Конкретные значения будут зафиксированы в соответствующих изменения в налоговый и таможенный кодексы Украины – законопроекты 3761 и 3762. Принятие 3760 открывает путь для их вынесения в Раду".



Д.Кисилевский также выразил уверенность, что законопроект №3760 может иметь синергию с законопроектом о локализации №3739. "Локализация дает рынок сбыта тем, кто вложился в промышленность, а пакет по инвест-няням - налоговые и другие стимулы для инвестиций. Развитие собственной экономики и промышленности – единственный способ обеспечить рост зарплат и пенсий", - подчеркнул он.



"Мы определили приоритетные сферы экономического развития (которые могут претендовать на инвестстимулы – ред.). Это добывающая промышленность с обязательной дальнейшей переработкой, перерабатывающая промышленность, логистика, инфраструктура, медицина, рекреация, научная и научно-техническая сфера эконмической деятельности. Мы провели анализ наших сильных, слабых сторон и сделали акцент на тех сферах, где с экономической точки зрения есть самые высокие шансы для успешной реализации норм закона", - отметил один из авторов законопроекта народный депутат Игорь Марчук.



По его словам, применение прописанных в законе норм будет иметь позитивный эффект на украинскую экономику. Ожидается, что в течение 5 лет ВВП может кумулятивно вырасти примерно на 6%.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



