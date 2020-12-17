Малазийская Lion Industries запускает остановленный 4 года назад меткомбинат Малазийская металлургическая компания Lion Industries заявила о намерении возобновить во втором квартале 2021 г. производство горячекатаного проката на остановленном в 2016 г. меткомбинате Megasteel и довести его до 2,5-3 млн т в год.



Кроме того, компания разрабатывает широкомасштабный инвестиционный проект стоимостью около 750 млн долл., предусматривающий строительство на комбинате новой доменной печи объемом 3 тыс. куб. м, аглофабрики, коксовой батареи и двух конвертеров.



Учитывая имеющиеся на предприятии три электродуговые печи, Lion Industries планирует довести производственную мощность Megasteel до 5,5 млн т в год, из которых 4,5 млн т будет приходиться на горячекатаный прокат и 1 млн. т — на катанку и машиностроительный сортовой прокат.



В настоящее время компания ежегодно производит на заводах Amsteel Mills и Eden Flame до 1,2 млн т арматуры и катанки, так что после завершения проекта на Megasteel ее совокупные мощности достигнут 6,7 млн т в год.



Однако при этом Lion Industries требует от правительства Малайзии полного закрытия от иностранной конкуренции всего национального рынка листового проката, начиная от горячекатаных рулонов и заканчивая окрашенным прокатом и сварными трубами.



Как заявляет компания, в последние 15 лет видимое потребление стали в Малайзии колебалось на уровне 10-11 млн т в год, тогда как Вьетнам, например, за то же время нарастил его от 3 млн до 23 млн т в год. По оценкам Lion Industries, жесткие протекционистские меры позволят в течение пяти лет увеличить видимый спрос на стальную продукцию в стране до около 15 млн т в год.



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