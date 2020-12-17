Рада понизила ставку НДС на сырьевую агропродукцию Верховная Рада снизила с 20% до 14% ставку НДС для некоторых видов агропродукции, поддержав во втором чтении законопроект №3656.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за закон в целом проголосовали 255 народных депутатов при необходимых 226 голосах.



Согласно законопроекту, льготную ставку налога в размере 14% предлагается установить на операции на поставки на таможенной территории Украины и на ввоз в Украину сельхозпродукции, в части цельного молока, крупного рогатого скота, живых свиней, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, зерен льна и рапса, подсолнечника и других масличных культур, а также сахарной свеклы.



"В данном перечне есть только те товары, которые не продаются в розницу, то есть те, на которые не может быть налогообложение ставкой НДС. НДС для таких товаров, как зерно или сырая нефть, - это всего лишь депозит, который потом или возмещается, или превращается в другие товары по ставке 20% НДС", - отметил народный депутат Марьян Заблоцкий, представляя документ в парламенте.



Как сообщалось, Верховная Рада 17 сентября приняла в первом чтении законопроект №3656 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции", которым предлагается снизить ставку НДС с 20% до 14% для отдельных видов продукции (сырья) в сельском хозяйстве.



МинПром



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