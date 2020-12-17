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ArcelorMittal в третий раз повысила цену на сталь в Европе

17.12.20 15:10 , Металлургпром
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Люксембургская горно-металлургическая компания ArcelorMittal увеличила сегодня предложение для европейского рынка горячекатаной стали до 700 евро за тонну и холоднокатаной до 800 евро за тонну со сроками поставки с апреля по май 2021 года.

Компания Лакшми Миттала сослалась на очередь покупателей, пытающихся получить материал во втором квартале следующего года, а также на поддерживающие фундаментальные показатели в качестве оправдания очередного повышения.

Это третье повышение цен в ArcelorMittal менее чем за месяц, которое в совокупности составляют 150 евро на тонне.

Еще недавние переговоры ArcelorMittal с автопроизводителями по поводу фиксации цен на первую половину 2021 года на 100 евро дороже спотовой цены выглядели фантастическими и вызывали крайнее раздражение у покупателей. Многие автопроизводители отказались от таких условий и теперь будут платить за тонну стали на 50 – 60 евро больше, чем их более уступчивые конкуренты.

Как мы уже сообщали, на европейском рынке стали царит паника среди покупателей из-за растущего дефицита предложения. Большинство европейских металлургических заводов еще в ноябре отказывались принимать заказы на сталь на февраль – март следующего года ссылаясь на заполненность книг заказов и отсутствие свободных мощностей.

МинПром

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