Украинцы определили, какая зарплата их устроит

В ноябре 2020 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 20 328 грн. Это в 1,7 раза больше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
Как отмечают авторы опроса, минимальная сумма, указанная как приемлемая, составляет 5 тыс. грн, а максимальная - 100 тыс. грн. Чаще всего значение приемлемых зарплат вкладывались в интервалах от 10 тыс. до 25 тыс. грн.
За последний год уровень приемлемой заработной платы увеличился на 5,5% - с 1927 грн в 2019 году.
Опрос компании Research & Branding Group проводился в период 16-25 ноября 2020 года среди 1800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.
Напомним, в сентябре 2020 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 19 275 грн.
Как сообщалось, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2020 года составила 12 174 грн. Это на 1,5% (на 176 грн) больше по сравнению с сентябрем (11 998 грн).