За 9 месяцев 2020 года ГОКи Ferrexpo перечислили в бюджет 2,45 млрд грн налогов Предприятия компании Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи) по итогам января-сентября месяцев 2020 года перечислили более 2,45 млрд. грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней. Об этом сообщает пресс-служба Ferrexpo.



Согласно структуры платежей предприятий, за отчетный период Полтавский ГОК перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 1923,0 млн. грн, Еристовский ГОК – более 508,5 млн. грн, Белановский ГОК – более 13,5 млн. грн.



Полтавский ГОК в местный бюджет уплатил более 221,8 млн. грн, в областной – более 228,4 млн. грн, в государственный бюджет Украины – более 1206,2 млн. грн (13%, 14% и 73% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 266,3 млн. грн.



Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 57,8 млн. грн, в областной – более 73,0 млн. грн, в государственный – более 326,0 млн. грн (13%, 16% и 71% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 51,7 млн. грн.



Белановский ГОК уплатил в местный бюджет более 6,1 млн. грн, в областной – более 0,8 млн. грн, в государственный бюджет Украины – более 3,3 млн. грн (60%, 8% и 32% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 3,3 млн. грн.



За 9 месяцев 2020 года ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 955,3 млн. грн, экологический налог – более 88,7 млн. грн, налог на землю – более 42,7 млн. грн., подоходный налог – более 232,5 млн. грн, другие налоги и сборы – более 51,7 млн. грн. Плата за пользование недрами составила более 285,5 млн. грн.



Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил экологический налог – более 26,5 млн. грн, НДФЛ – более 46,7 млн. грн, налог на прибыль – более 94,7 млн. грн, другие налоги и сборы – более 94,5 млн. грн. Плата за пользование недрами составила более 194,5 млн. грн.



Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОКа за 9 месяцев текущего года стали: земельный налог – более 3,7 млн. грн. и НДФЛ – более 3,6 млн. грн.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.



Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.



В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



