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Коломойский на заводе ферросплавов в США майнит криптовалюту

17.12.20 14:12 , Первый Деловой телеканал
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Вместо железа — биткоины: американский завод по производству сплава железа и кремния для черной металлургии CC Metals & Alloys (CCMA), принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому и его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову, теперь генерирует криптовалюту.

Известно, что завод CCMA в Кентукки остановил свою деятельность еще в июле этого года на фоне падения спроса на железо и продукты тяжелой промышленности в США. Хотя некоторые рабочие ожидали, что к Новому году они вернутся на работу, но завод сокращал объемы производства и увольнял сотрудников в коронакризис только для того, чтобы запустить простаивающие печи и позвать рабочих обратно через несколько месяцев.

"Большинство людей, уволенных в июле, даже не искали работу, потому что предполагали, что скоро вернутся на завод", — сказал один из рабочих на условиях анонимности.

Следует отметить, что сейчас единственное, что производится на обширных территориях CCMA — это операция по добыче биткойнов, говорят сотрудники. Завод буквально завален компьютерами, производящими криптовалюту.

Напомним, что биткоин уже начал постепенно заменять доллар в качестве инструмента платежа и сбережения, так как последний теряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты. Такое мнение высказал глобальный стратег американского финансового конгломерата Morgan Stanley.

Ранее сообщалось, что олигарху И.Коломойскому не удалось оспорить право Сбербанка взыскать с России 1 млрд 300 млн грн.

МинПром

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