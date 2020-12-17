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АМКУ демонстрирует откровенную ангажированность и непрофессионализм - Гриб

17.12.20 12:18
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Антимонопольный комитет Украины должен мониторить и способствовать развитию конкуренции на рынке, но, к сожалению, он демонстрирует откровенную ангажированность либо непрофессионализм. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.

Нардеп обратила внимание на то, что при запуске рынка в 2019 году, были искажены основы для развития конкурентных сегментов рынка. Поэтому полноценного рынка электроэнергии в Украине до сих пор нет и не может быть до полной реформы розничного рынка, отмены административных ограничений и синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

"На этом фоне вчерашнее решение АМКУ по штрафам двух субъектов рынка на космические четверть миллиарда гривен - это попытка переложить ответственность за неполноценное функционирование рынка с государства на частный сектор. Причем атака идет на производителей электроэнергии, которые платят налоги, обеспечивают сбыт украинского угля и рабочие места шахтерам и энергетикам", - считает она.

В.Гриб также обратила внимание на то, что АМКУ закрыл глаза на полное игнорирование со стороны НКРЭКУ их рекомендаций по устранению торговли воздухом и других махинаций на рынке электроэнергии. Сами эти преступления, которые стоили государственным производителям сотни миллионов гривен в 2020 году, остались без наказания.

"Как можно накладывать штраф на рынке, который заработал в тестовом режиме? Это при том, что наибольшие изменения после старта работы рынка прошли именно в зоне Бурштынской ТЭС, потому что именно там импортеры получили возможность беспрепятственно импортировать на конкурентных условиях любые объемы электроэнергии с ЕС. Тем самым осуществляя существенное влияние на ценообразование в регионе", - отмечает нардеп.

Она напомнила, что с тех пор доля импортеров в продаже электроэнергии на бирже в Бурштынском энергоострове достигала 60-80%. "Почему оштрафованы украинские предприятия-производители, а не импортеры, которые не несут никакой социальной нагрузки, не создают продукт внутри Украины, не приносят валютных поступлений. Почему вообще наложены штрафы на рынке, который является неполноценным? Надеюсь получить эти вопросы от комитета в ближайшее время", - заявила В.Гриб.

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