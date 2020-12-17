не готова к обязательной накопительной пенсионной системе - Магера Украина на нынешнем этапе не готова к обязательной накопительной пенсионной системе. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Сейчас в Раде лежит законопроект №2683 авторства Третьяковой, который предлагает украинцам нести свои деньги в негосударственные пенсионные фонды. Наивно думать, что мы сможем эффективно контролировать частных посредников. При этом в законопроекте нет ни слова о защите накоплений от инфляции и девальвации. Это как понять?", - сказал он.



С.Магера напомнил, что по данным Госстата с 2010-го по 2019 год цены в стране взлетели в среднем в три раза, а курс гривны обвалился почти в четыре. "Это о чем-то говорит? Глядя на нынешнее состояние экономики, постоянные кризисы и потрясения возникает логичный вопрос: а не останутся ли украинцы с обесцененными честно отложенными ресурсами, на которые просто невозможно выжить?", - отмечает он.



"Второй момент. В Раде есть еще один законопроект №4408 – правительственный. Он предлагает внедрить обязательное накопление лишь для отдельных категорий граждан в возрасте до 35 лет. Расходы их работодателей по предложенной системе вырастут минимум на три миллиарда в год. Откуда взять эти деньги, если кризис углубляется и дополнительные расходы только осложнят ситуацию? Или кто-то хочет окончательно загнать бизнес в тень?", - добавил политик.



С.Магера напомнил, что в странах Восточной Европы уже пытались внедрить накопление пенсий через механизм, аналогичный предлагаемому в законопроекте №2683. Ничего хорошего из этого не получилось. В результате они были вынуждены либо существенно уменьшить пенсионные взносы, либо вовсе отменить накопительную систему, как например, Венгрия.



"В нашем же случае нужно не просто перейти на второй уровень пенсионной реформы, а обеспечить гарантии сохранности накопленных средств", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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