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Alacero объявила, что стальная отрасль Латинской Америки восстанавливается

17.12.20 13:49 , steelguru
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Латиноамериканская сталелитейная ассоциация Alacero объявила, что темпы роста сталелитейной деятельности продолжают расти, несмотря на перспективы неравномерного восстановления в странах Латинской Америки. В сентябре потребление составило 5, 025 млн тонн, что на 6,4% больше, чем в августе. Это восстановление произошло в основном за счет заемных средств Бразилии, Мексики и Перу. В этом месяце на плоский прокат пришлось более 85% восстановления потребления, а на длинномерный - 17,5%. Потребление стали в третьем квартале достигло 14,245 млн тонн, что на 15,9% больше, чем во втором квартале.

В октябре производство нерафинированной стали составило 5,058 млн тонн, что на 1,7% больше по сравнению с тем же месяцем 2019 года. В этот период производство Altos Hornos выросло на 4,8%, до 2,546 млн тонн по сравнению с сентябрем, а производство в электродуговых печах достигло 2,512 млн тонн, что на 10,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Производство проката в октябре достигло 4,438 млн тонн, что на 8,1% больше, чем в сентябре, и на 2,6% по сравнению с октябрем 2019 года. Производство бесшовных труб показало самый высокий рост - 26%, за ним следует производство проката с увеличением на 8,4%, длинномерного - 7,3%.

Экспорт сыграл важную роль в росте производства, составив 14,6% в сентябре, когда средний показатель за первые 8 месяцев составил 17,6%. Эти показатели способствовали сокращению торгового дефицита.

Импорт составлял 27,6% потребления в сентябре, что ниже 34,6%, определенных как средний показатель за первые 8 месяцев года. Однако избыточные производственные мощности, которые отмечаются в регионе, означают, что местному производству есть куда двигаться. 

МинПром

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