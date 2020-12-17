Путин заявил, что Россия больше не бензоколонка Россия начинает "слезать с нефтегазовой иглы", российский бюджет на 70% формируется не за счет нефтегазовых доходов, заявил президент РФ Владимир Путин.



"Что является, очевидно, положительным элементом развития экономики - 70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", - заявил В.Путин в четверг на итоговой пресс-конференции.



"Если кому-то хочется представить нас, как до сих пор, бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований", - подчеркнул глава государства.



Однако, по его словам, зависимость от нефтегазовых доходов еще очень большая, и это нужно иметь иметь в виду.



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