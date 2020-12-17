Posco и Fortescue будут развивать экологически чистый водородный бизнес Южнокорейский производитель стали Posco и австралийская горнодобывающая компания Fortescue Metals Group намерены сотрудничать в области экологически чистого водорода в рамках партнерства, в рамках которого Posco может импортировать как железную руду, так и возобновляемый водород из Австралии.



Posco сообщила 15 декабря, что встреча между председателем Posco Чхве Чон Ву и основателем Fortescue и неисполнительным председателем Эндрю Форрестом привела к соглашению о "развитии экологически чистого водородного бизнеса путем внедрения возобновляемых источников энергии".



Объявление было сделано на следующий день после того, как Fortescue подписала меморандум о взаимопонимании с японскими Kawasaki Heavy Industries и Iwatani Corp. о поставках в Японию жидкого водорода.



Posco заявила, что увеличит закупки железной руды у находящейся в Перте компании Fortescue, которая в основном осуществляет поставки в Китай, и может использовать ее для производства своей коррозионностойкой стальной продукции PosMAC.



Fortescue рассмотрит возможность использования стальной продукции PosMAC для строительства объектов солнечной энергетики в Западной Австралии.



"Posco сначала будет участвовать в бизнесе "зеленого водорода" Fortescue, внедряя возобновляемые источники энергии, а в будущем будет активно участвовать в других крупномасштабных проектах", - заявила южнокорейская компания.



Posco заявила на 40-м заседании Корейско-Австралийского делового совета в ноябре, что будет стремиться импортировать зеленый водород из таких стран, как Австралия.



В августе Fortescue подписала соглашение с южнокорейской компанией Hyundai Motor Co. и Содружеством научных и промышленных исследований о сотрудничестве в области технологий возобновляемого водорода.



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